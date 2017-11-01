PTT修好了？ 八卦板鄉民快去這裡討論

許多在PTT2擁有個人看板的板主，紛紛將個版開放作為暫時性PTT各大熱門看板之用，以解鄉民們「戒斷之苦」。（擷取自PTT2畫面）

2017-11-01 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕全台最大的BBS站台「台大批踢踢實業坊（PTT）」於上月29日晚間無預警當機，據悉是由於主機的3顆硬碟陸續損壞造成，站方人員昨（31日）晚間表示已修復部分看板資料，預計今天即可恢復服務，許多資深鄉民也湧入PTT2各大臨時看板進行討論，其中包括八卦板等原PTT1的熱門看板，都在PTT2上開有暫時討論板。

上述維修公告同步發布於PTT臉書粉專與PTT2的「SYSOP」看板上，後者常成為PTT主站掛掉時，資深鄉民改轉入討論相關系統事務的看板，在早期PTT臉書粉專尚未成立時，是網友們獲悉有關P萬（PTT主站）維修狀況及進度的地方。

由於本次PTT無預警當機已邁入第4天，為近幾年來最久的1次，部分PTT2個板板主為紓緩鄉民們的「戒斷症狀」，紛紛開放個人板做為PTT各大板的臨時看板，其中包括「八卦板」、「西洽（C_Chat）」、「汪梯（Wanted）」、「黑特（Hate）」、「就可（Joke）」、「男女（boy-girl）」、「NBA總板」等知名看板。