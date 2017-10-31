智慧大腦科技中心成立 探究人腦科研藍海

2017-10-31 11:48

〔記者吳柏軒／台北報導〕人腦未知領域至今尚未被人類完全破解，台北醫學大學與台北科技大學決定攜手投入藍海，今天簽約成立「智慧大腦科技中心」，跨界整合醫學與工科，把目前已有的意念溝通輔具、腦波測謊等設備升級精進，邁向智慧人腦時代。

台北科技大學副校長楊哲化表示，人類對大腦知之甚少，但相信科技始終來自於人性，智慧人腦中心將整合工程、醫學、大數據、人工智慧等，促進生命維持與改善病患品質；台北醫學大學副校長吳介信認為，兩校利用專長互補，將能提升醫療水準，並把技術帶往高科技發展。

北醫大管理學院長、大數據研究中心主任謝邦昌指出，全世界都在進行大腦研究，而剛好北科大有投入漸凍人研究，北醫大則對植物人有深入了解，雙邊在研究上一拍即合，而增加大數據等領域，更能深化研究。

北科大研發長蘇昭瑾說，成立中心後，除了促進學研密切合作，課程上也將新開腦機介面、認知神經等跨領域知識，供跨校修課。

而在目前研發成果中，北科大副研發長劉益宏表示，自己在2年多前因緣際會接觸到漸凍人協會，因漸凍人會逐漸失去溝通能力，因此投入腦機介面研究，幫助其與家屬跟照護者溝通，目前設計出一套「意念輔具」，可擷取腦波，再經演算法分析，最後讓其表達出「是、否」，未來跟北醫大合作，可取得大量臨床數據，並讓系統運用擴增，除漸凍人，植物人、行動不便的患者都有發展空間。

北醫大大腦與意識研究中心副教授曾祥非也投入腦波測謊的研究，另外也利用腦波、眼動儀和非侵入性的刺激器等工作，探測開車駕駛的行為模式，並與汽車結合，當發現駕駛疲勞打瞌睡或其他危險行為時，立刻切換自動駕駛，避免意外發生。