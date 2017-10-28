穿梭百年「呂氏著存堂」 60幸運兒感動聽「客家女聲」

觀眾們跟隨「客家女聲」詩劇場演出者，穿梭於呂氏著存堂的廂房、軒亭及禾埕，視、聽覺感受耳目一新，也顛覆大家對客家音樂的想像。（記者魏瑾筠攝）

2017-10-28 18:31

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市客家文化局今天在八德區近百年歷史的「呂氏著存堂」舉辦「客家文化節─老屋音樂會」，觀眾除了欣賞「客家女聲」詩劇場演出，還跟隨演出者穿梭於存堂的廂房、軒亭及禾埕，欣賞不同的詩歌吟唱。

客家局說，音樂會由歡喜扮戲團依照著存堂格局策畫表演內容，考量觀戲品質，只開放60名觀眾網路報名參加，並在張典婉、張芳慈等多位客籍創作者帶領下，以著存堂的每一間廂房、軒亭及禾埕作為表演空間，讓觀眾跟隨演出者的腳步進入著存堂，配合老屋結構及照進室內的自然光影變化，在每一空間欣賞不同的詩歌吟唱，擺脫傳統定點演出形式，帶給參加者耳目一新的視、聽覺感受，也顛覆大家對客家音樂的想像。

客委會主委李永得也特地到場，肯定桃園不遺餘力推動客家文化，他觀賞完演出後說，這場以女性角度訴說四季不同的客庄記憶與細膩情懷的音樂會，讓他感動不已。

著存堂管理人呂理森說，著存堂正廳於1790年前後建成，兩邊廂房則於1919年由呂氏宗親集資建造，這次是著存堂首次開放舉辦活動，目前著存堂正在進行周邊圍牆、植栽綠化、停車空間等環境改善工程，預計明年底完工。

呂理森說，著存堂因工程關係，平日並未開放參觀，明年底完工後，將做為八德故事館，有專員導覽八德歷史風華故事、也會有呂氏發展史，並供一般民眾參觀及學術使用，屆時歡迎大家來八德欣賞這座隱身都市叢林的百年客家老屋。