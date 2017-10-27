茶鄉薪傳 坪林國中生實作傳承茶產業

2017-10-27 18:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林國中師生昨天到淨源茶廠觀摩，同時體驗採茶及製茶。坪林區長施明慧說，坪林是新北市茶鄉，以生產文山包種茶聞名，區公所與坪林國中聯合開設一學年的「呷茶話茶在地實踐課程」，邀請茶業改良場、在地茶農等擔任授課講師，結合坪林外部及內部資源，為在地學子傳授最完整的茶學知識，傳承新生代對在地產業文化的深刻認識。

施明慧說，茶產業是坪林主要產業，許多學生本身就是農家子弟，區內具備許多在地特色資源及講師，希望能透過這次課程，讓在地學子更願意投入在地產業。課程也配合丙級製茶技術士證照考試內容，並特聘茶業改良場研究員擔任講師，期望學生們結業後能努力考取證照，提升競爭力。

坪林國中校長歐志華說，坪林茶葉百年經典、製茶技術代代相傳，坪中希望成為孕育小茶師的搖籃，讓愛茶的意識從小扎根，今年度規劃系列茶課程，從基礎的茶園栽培管理、製茶實習、茶葉品評、茶產業發展史、茶文化賞析等，內容豐富扎實，期望學生更深入瞭解自己鄉土的文化產業，從體驗到實作，藉由不同的學習方式，逐漸引領學生進入茶香世界。

學生溫妍晰說，第一次來到這麼大的茶廠，覺得很新奇，雖然家裡也有在製茶，但大型茶廠設備完善，製茶機具一應俱全，讓她對坪林茶產業前景充滿信心。

學生陳麗慧說，她從幼兒園就開始跟著爸爸採茶、製茶，會在剪茶機後面拿袋子跟著走，或是當炒茶的小幫手，但缺乏完整的製茶概念，課程幫她補充很多知識。