洗刷禁登機之恥 三星送200支Note 8給搭機旅客

三星日前贈送某架班機的乘客人手一支Note 8，當時三星的西班牙主管也在機上與乘客大玩自拍，拿到Note 8的乘客也紛紛高舉新款手機歡呼。（圖擷取自muycomputer）

2017-10-27 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕三星Note 7手機去年因頻傳電池爆炸意外，被許多航空公司列入限制登機的黑名單，今年隨著新款Note 8推出，三星特地與西班牙國家航空公司合作，日前在一架飛往馬德里的班機上免費贈送給機上乘客人手一支Note 8新機，希望藉此宣傳Note 8安全無虞，搭到該架班機的乘客紛紛高舉Note 8歡呼。

三星西班牙日前與西班牙國家航空公司（Iberia）合作，在一架從拉科魯尼亞（La Coruna ）飛往馬德里的班機上免費贈送給乘客人手一支Note 8新機，當時三星的西班牙主管也在機上與乘客大玩自拍，拿到Note 8的乘客也紛紛高舉新款手機歡呼。

外媒報導指出，在手機外盒包裝上還寫著「一年前我們希望您能關閉它，如今我們歡迎您攜帶這支手機登機。」三星的西班牙官方推特也選在iPhone X開放預購前夕推文說「跌倒後，我們不只重新站起來，還學會如何高飛！」宣告強勢回歸的意味濃厚。

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