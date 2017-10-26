醫病》肩膀痛不是五十肩 恐是「鈣化性肌腱炎」作祟

2017-10-26 20:42

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名廖姓婦人，日前睡覺時肩膀劇烈疼痛徹夜難眠，隔天起床更痛到無法轉動，經X光檢查後，確認為「鈣化性肌腱炎」作祟，所幸透過施打類固醇和局部麻醉劑後，2週內症狀即消失，醫師提醒老師、家庭主婦都是此症狀高危險群，因部分民眾會將肩膀痛誤認是五十肩，但兩者病因不同，民眾若肩膀不適，應儘快就醫確認病因。

亞大醫院骨科部主治醫師慕德翰今天表示，這名廖姓婦人是家庭主婦，平時並沒有固定運動，日前肩膀痛到幾乎無法動到醫院檢查，才確認是「鈣化性肌腱炎」，此症狀起因是肩膀的旋轉外肌腱過度使用，造成肩膀旋轉至某個角度會感到劇烈疼痛。

慕德翰表示，「鈣化性肌腱炎」好發於40歲至50歲的女性，其中單邊肩膀疼痛的患者佔85%，常把手舉高過肩寫黑板的老師、長期做家事的家庭主婦，還有常坐在電腦桌前敲打鍵盤的上班族都是高危險群。

慕德翰指出，鈣化性肌腱炎初期治療方式為施打類固醇及麻醉劑，通常施打後能大幅改善症狀，若鈣化點比較硬，過了1至2個月仍感到疼痛，則可透過體外震波，讓鈣化點逐漸消除，但若症狀超過3個月，或使用藥物、復健治療都無效，則可考慮透過關節鏡清除鈣化點。

慕德翰並提醒，部分民眾出現肩膀痛時，常以為是五十肩，但五十肩是因肩部關節退化，導致關節沾黏萎縮，使得肩關節僵硬造成活動受限，只要手上舉時整個肩膀會感到疼痛，和「鈣化性肌腱炎」某一角度才會疼痛不同，通常是以復健方式治療，建議肩膀不適民眾，應尋求專科醫師的診斷正確治療。

慕德翰也建議，民眾要預防「鈣化性肌腱炎」，平時手部可多做伸展運動，或多熱敷、泡溫水澡，並避免常搬重物，若肩膀肌腱曾受傷，更不可採推拿或按摩方式治療，以免肩關節發炎或二度傷害。