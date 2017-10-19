醫病》性功能障礙者福音 半自動人工陰莖助8旬老翁雄風再現

2017-10-19 15:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有性功能障礙的男性不必慌！台中一位80歲郭老爺爺最近與小他30多歲的女子交往，為滿足對方需求，決定到亞大附醫裝置半自動人工陰莖，術後立馬「金槍不倒」，「小弟」變「大哥」，跟「六點半」說拜拜。

郭老爺爺5年多來嘗試各種助性方法，但「小弟」卻始終不抬頭，十分不給力，直到最近與小30多歲的女子交往後，為滿足對方需求，決定裝置半自動人工陰莖，果然重振雄風。

亞大醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，郭爺爺10多年來始終為性功能障礙所苦，雖使用藥物治療時間超過5年，卻一直不見效，甚至還一度使用海綿體注射治療，但因為注射後必須在有限時間內辦事，感覺十分不便，直到日前他展開一段黃昏之戀，對象為40多歲的熟齡女，為了滿足對方需求，決定求助醫師。

兩人經過討論後，郭爺爺決定接受醫師建議裝置人工陰莖，讓他可以「隨時上工」，術後成效甚佳，郭爺爺看到小弟弟不但堅挺，更可以隨著喜好調整角度，非常開心。

邱鴻傑指出，人工陰莖植入手術是治療男性陽痿的最後一哩路，也是最後一線治療，郭爺爺所植入的一件式人工陰莖，其外部材質為矽膠，內為類生物金屬。

手術會先在龜頭開切口，將一對人工陰莖植入左右兩側海綿體的白膜腔內，術後當天即可下床，隔天就能出院，休息1個月後即可行房，行房時只要將前段陰莖向上扳起，行房後調至下垂狀態即可，而郭爺爺整個手術時間只需1個小時。

邱鴻傑表示，性功能障礙的民眾，若使用物理性治療、藥物治療皆不見效時，便可列入考慮進行裝置人工陰莖手術。

由於該項手術尚未納入健保給付範圍，可區分為一件式及三件式，價格介於25萬至50萬元，其中一件式透過手動調整角度即可，三件式為自動式，將一個幫浦藏在下腹部或陰囊內，行房前啟動開關，就能將幫浦內的水灌入人工海綿體當中，以達到勃起的狀態。

不過，並非人人都能裝置人工陰莖，邱鴻傑表示，因郭爺爺沒有糖尿病及其他慢性病，經抽血檢查確認糖化血色素正常，所以符合施行人工陰莖手術的標準。

若糖尿病控制不良，或曾接受骨盆腔手術的患者，則不適合裝置人工陰莖，且不孕症、具射精障礙等的患者，並非能靠人工陰莖治療，所以建議有此需求的民眾，應與專業醫師諮詢，才能達到最好的功效。