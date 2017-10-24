保健》烘手機容易沾染大量細菌 醫師教您更乾淨的方式

2017-10-24 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣許多公共廁所內都會附上烘手機，機器能透過瞬間強風與熱氣幫助剛如廁完洗完手的民眾快速烘乾手上的水分，此外還能減少擦手紙用量，環保愛地球。但英國一份微生物研究報告中指出，強風式烘乾會讓周遭細菌暴增27倍；暖風式烘乾則會讓細菌暴增6倍，反而提高了沾染細菌、食物中毒的情況。專業醫師透露，洗手後用手帕、紙巾擦乾，都比用烘手機乾淨許多。

據《早安健康》報導，英國里茲大學所率領的研究發現，不論是強風或是暖風乾式，都會造成洗手後手中殘留的細菌擴散到周圍空氣中，更會讓身體沾附到易致食物中毒的大腸桿菌、沙門氏菌，提高了上吐下瀉的機率。且烘手後15秒後會導致周遭1公尺內細菌大幅增加，原本附著在受試者手上的細菌也會大量在環境中擴散。

研究團隊也測試在烘完後5分鐘及15分鐘的細菌量，發現5分鐘後還有48%的多餘細菌殘留在烘手機周圍，這表示，需要與上一位烘手機使用者間隔15分鐘之久，才能夠避免沾染上大量細菌，但按照常識來判斷，每一位使用者都間隔15分鐘簡直是不可能的事。

日本小兒科及過敏專醫清益功浩表示，要間隔這麼久實在是太困難了！而且特別是指縫非常難以清潔，因此往往在洗手後仍殘留大量細菌，就算我們的手不容易直接沾到排泄物，但所接觸到的大量細菌，仍很難用肥皂洗手就足以根除。再加上烘手機的「加持」很容易就沾染全身。

清益功浩提醒，民眾進出公共廁所時除了要快速通過烘手機周圍外，用自備的手帕、衛生紙甚至是廁所內的紙巾擦手，都比用烘手機乾淨許多。

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好恐怖！使用烘手機細菌增27倍，醫：這件事更重要