醫病》女子罹多發性乳房腫瘤 微創手術切除美觀不留疤

2017-10-19 17:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕35歲陳姓女子為「多發性乳房腫瘤」所苦，曾因此開過2次刀予以切除，雖是良性腫瘤，但卻在乳房留下不小的疤痕，經醫師建議，以「微創乳房手術」切除，疤痕小且不影響外觀，術後讓她十分滿意。

陳姓女子多年來飽受「多發性乳房腫瘤」所苦，開過2次刀予以切除，雖是良性腫瘤，但卻在乳房留下不小的疤痕，嚴重影響乳房美觀，讓愛美的她感到非常沮喪。

日前，她至長安醫院乳房外科回診追蹤，經乳房超音波檢查結果，發現右乳又有兩顆腫瘤、且有長大趨勢。

醫師黃世民表示，陳姓女子因本身體質關係，之前就長過很多顆乳房腫瘤，曾開過二次刀。這次回診追蹤又發現右乳長出兩顆1~2公分左右的腫瘤，建議採「微創乳房手術」疤痕小，她於是同意第三次手術嘗試看看。

9月初，黃世民為她進行「微創乳房手術」，術後一個月來，陳小姐復原狀況良好，且疤痕小讓她十分滿意。

此外，手術時間短，只需30分鐘左右，傷口一週內除了盡量避免碰水，其他生活作息如常，3~6月後再回診追蹤即可，也不致造成患者日常生活太大困擾。

黃世民表示，乳房良性腫瘤，一般好發於15至35年輕女性，當乳房腫瘤經醫師超音波影像評估過，如需進一步檢查，在門診可簡單以細針抽吸做細胞學檢查，或是粗針穿刺切片做病理確診，若腫瘤不想續留在乳房裡就需要動用手術方法，把腫瘤摘除做治療。

黃世民表示，乳房腫瘤多少和個人體質、生活習慣和基因遺傳有關，有些人就是較易長腫瘤，不過這類腫塊大多屬良性，只要在1~2公分最佳時機點予以切除，可有效杜絕增生長大或產生癌變的可能性。

黃世民建議，避免腫瘤產生，平日可盡量作息正常，少熬夜、多運動，飲食方面避免菸酒、少吃辛辣刺激食物；此外，每年也要定期到醫院做乳房檢查，早期發現及治療，治癒率通常很高。

一旦檢查出腫瘤，且已超過1公分、有長大疑慮時，建議可透過「微創乳房手術」予以切除，不僅侵入性少，且疤痕小。