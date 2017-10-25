醫病》隱形殺手腎細胞癌 女無症狀罹12公分大腫瘤

2017-10-25 20:02

〔記者方志賢／高雄報導〕40歲王小姐是銀行專員，生活作息正常、固定健行、瑜珈運動，未有抽菸酗酒習慣，經健康檢查，發現腎臟有個12公分大的腫瘤，並確診為惡性腎細胞癌，利用腹腔鏡微創手術將腎臟摘除，術後追蹤半年狀況穩定，傷口復原良好。

高雄市立大同醫院泌尿科醫師李香瑩表示，腎細胞癌是腎臟最常見的惡性腫瘤，台灣每年約有800到1000個新病例，好發於50到70歲，高血壓、肥胖及抽菸習慣為其危險因子。

但王小姐生活作息正常，不在好發年紀亦無危險因子之憂，卻在右下腹肚皮隱約可看到凸出來的形狀，幸而健康檢查發現異常，採用腹腔鏡微創根除性腎臟切除手術，將整個腎臟及腎臟上的腫瘤、一段輸尿管、腎上腺及包圍著腎臟之脂肪、四周包圍著的包膜及局部淋巴結整個切除，其術後5年存活率可達70到90%。

李香瑩指出，由於腎臟位於後腹腔深部，腎細胞癌初期通常無任何明顯症狀，常因其他疾病檢查而意外發現罹癌，因此常被忽略。若已出現血尿、腰痛及摸得到的腫瘤，通常腫瘤已較後期甚至轉移。

治療方式會依照腫瘤的分期來決定，包括部份腎切除手術或是根除性腎切除手術，通常可以微創腹腔鏡或傳統刀的方式切除。

李香瑩說，王小姐12公分大的腫瘤已達第二期標準，但幸運的是尚未轉移，故在手術切除後不需化、放療，定期追蹤即可。