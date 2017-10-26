新手外籍看護「聽嘸」怎辦？ 門諾教學影片上線

2017-10-26 13:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕外籍看護聽不懂雇主的要求怎麼辦？花蓮門諾醫院今啟動「多族語衛教平台」，透過影片「示範」居家照顧方法，包括鼻胃管灌食、臥床擦澡、剪指甲、如何協助臥床者正躺、側躺、翻身等印尼語教學影片，也介紹各種照顧輔具的使用，讓資深印尼看護們看了直說，影片太實用，如果當初也有影片可以看，多好！

已來台多年的印尼翻譯「熙娣」說，她剛來台灣工作是當看護，因為語言無法溝通，也不知道雇主想法，工作得很辛苦；轉職擔任仲介翻譯，觀察到印尼姊妹們因為語言與雇主無法溝通，雙方都不滿意，印尼姊妹也容易被雇主誤會「不認真、不想做事」。

熙娣說，這幾天看到門諾醫院「多族語衛教平台」上面的影片，也分享給當看護的印尼姊妹，大家看了都大呼「如果剛來台灣就有這影片可以看，就輕鬆多了」，也不會跟雇主溝通那麼累；此外，影片中也有很多照顧用的輔助器材，包括支撐病患身體移動位置的托板等，減少照顧者筋骨拉傷，也很想接觸看看。

家有印尼看護的曾小姐說，92歲父親3年前因失智症，請了印尼看護YUNI，一開始磨合期因為對方的中文有很重腔調，中文詞彙也不多，講太難看護也無法吸收，家人得現場實做示範給她看，但家人的照顧方法也不見得正確，很擔心示範錯誤。

她說，「多族語衛教平台」很棒，上面有專業照顧服務員的示範影片，對於有外籍看護的家庭、或是想要自學居家照顧的家人，都能立刻透過影片溝通示範，很有幫助。

外籍看護仲介林小姐也說，花蓮許多家庭都請印尼籍看護照顧長輩，雖然印尼看護出國前有三個月訓練，包括語言及簡易照顧，但是看護剛來台仍經常有雇主和看護溝通不良，急CALL仲介協助，她會帶翻譯前往瞭解、由翻譯來解釋並教學，但居家照顧專業的地方很多，小細節也解釋不夠詳盡，能夠有這樣的印尼語影片平台，對看護或仲介都有很大的幫助。

門諾機構總執行長趙福厚說，這些居家照顧影片去年開始製作，目前印尼語版本已經上線，且影片中也有中英文字幕解釋，未來還會製作原住民語言、其他外語等。