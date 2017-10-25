楊梅區農會歡慶成立一百年 辦展覽、畜產嘉年華

2017-10-25 15:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區農會歡慶100週年，今起推出古農具文物展等靜態展覽，讓民眾回味早年的田園生活，農會理事長傅鑫財說，系列活動還有28日將在楊湖路3段登場的「楊梅花彩節暨楊梅區農會創會100週年慶與桃園市畜產嘉年華」活動，歡迎民眾踴躍參加。

楊梅區農會成立於西元1917年，當時稱為「有限責任楊梅庄信用組合」，專辦農村的地方金融業務，1933年更名為「保證責任楊梅庄信用購買販賣利用組合」，並兼辦稻穀肥料供銷業務。

農會總幹事周宗維說，1944年農會再更名為「保證責任楊梅街信用販賣利用農業會」，直到1945年日治時代結束，才更名為「楊梅鎮農會」，之後再隨著楊梅鎮升格為楊梅市、桃園縣升格為桃園市，再度更名為「楊梅鎮農會」與至今的「楊梅區農會」。

地方人士與農會成員們上午齊聚農會前廣場切蛋糕、看表演，歡慶農會成立100週年，傅鑫財說，靜態展即起到11月5日在農民活動中心登場，有早年農村社會使用的各種農具、與描繪田園風光的畫作與老照片展出；另外，「楊梅花彩節暨楊梅區農會創會100週年慶與桃園市畜產嘉年華」活動，28日上午9點在楊湖路3段花彩節會場舉辦，有闖關遊戲、親子DIY活動等，精彩可期，洽詢電話：（03）478-6135。