大型車裝視野輔助系統補助上路 遊覽車分配到1000輛

2017-10-25 08:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣每年約有3000人死於交通事故，為降低因大型車內輪差及視野死角，轉彎時因未看見人、車導致事故發生的機率；交通部要透過補助及管理手段，要求大型車輛都要加裝視野輔助系統。裝設補助辦法本週已上網公告實施，總計將補助5000輛，補助優先開放領有國際商港港區通行證的大型車輛及遊覽車申請，有機會享全額或80％補助。

截至今年9月，全台灣大客車與大貨車超過20萬輛，所以針對補助對象及資格，交通部公路總局多次與各單位開會協調。最終決定5000個名額當中，遊覽車可分配1000輛、領有國際商港港區車輛通行證補助4000輛；前2000輛全額補助，遊覽車分配到400輛，後3000輛補助80％，遊覽車分配600輛。公路總局監理組長陳聰乾表示，明年7月若補助額度尚未用完，就會開放其他大型車輛申請；但市區公車及公路客運車輛、政府機關及國營單位所屬大型車不能申請。

大型車輛轉彎視野死角多，且內輪差明顯，屢有發生機車、自行車騎士絆倒捲入大型車輛輪下事故。新型式大客車新車今年起已要求加裝視野輔助系統；既有型式大客車新車、大貨車新車不分型式，明年起都應裝設；使用中車輛則於109年月1日起都須加裝，並會列入定期檢驗項目中。對於使用中車輛，並不強制要求須加裝車身外兩側裝攝影鏡頭，車內加裝一螢幕的標準型視野輔助系統，也可選擇於右側後照鏡裝設增加視野的鏡面，及側邊雷達警示系統的替代型行車視野輔助設備。

交通部已於10月19日核定補助要點，經費將由交通部科技顧問室的智慧運輸系統發展建設計畫支應。補助金額經交通部訪價後，申請標準型行車視野輔助系統，全額補助每輛車最高3萬2千元、替代型每輛最多補助7千元。但根據補助原則，將先受理申請裝設標準型，若要申請替代型，則要等到明年7月之後，補助金額尚未用完時才會受理。