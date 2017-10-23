搶蘇花改通車後錢潮！蘇澳鎮公所首度釋出公有地上權招商

蘇花改蘇澳到東澳段預計明年春節前開放通車。圖為蘇花改蘇澳隧道口。（記者張議晨攝）

2017-10-23 16:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕車潮就是錢潮！蘇花公路改善工程全線最快108年底完工，預估將為蘇澳帶來龐大車流，蘇澳鎮公所抓緊機會，決定釋出鄰近蘇花改起點的兩處鎮有土地，將採設定地上權方式，引進餐飲、住宿、購物等民間業者投資，最快今年底公告招商，估計每年可為鎮庫帶來土地租金、營運權利金等收益。

蘇澳鎮公所計畫釋出的土地位置，位於鎮公所後方，共有南、北兩基地，北基地緊鄰阿里史溪，距蘇港路僅一溪之遙，東側則有8米計畫道路，面積2005坪。南基地則位於北基地東南側，面積約619坪。

由於兩基地距離蘇花改蘇澳隧道口僅500公尺，鎮公所看中未來蘇花改通車後，龐大車流將湧入蘇港路，加上公路總局正進行蘇港路拓寬改善工程，預期該路段將成為「黃金地段」，釋出兩筆土地邀民間共同開發。

鎮長陳金麟表示，希望能引進觀光產業，結合購物、餐飲、休憩等服務之複合式商場及相關建設。若成功招商，不僅可增加就業機會，也能讓蘇澳不再成為花東旅遊的中繼站。

由於兩處開發基地為蘇澳市區僅存的「處女地」，鎮公所規劃將以設定地上權方式招商，含興建、營運共計50年，除簽約權利金收益外，未來每年鎮公所還可獲得營業收入的1％也作為營運權利金。

鎮公所表示，若招商案營運順利，估計鎮庫每年可獲權利金挹注，這也是蘇澳首件以設定地上權招商的投資案。