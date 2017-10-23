小北百貨創辦人猝逝 總經理哀：營運不受影響

台南知名的小北百貨連鎖店。（記者王俊忠攝）

2017-10-23 15:57

〔記者王俊忠／台南報導〕台南知名的連鎖平價批發百貨「小北百貨」店，昨下午驚傳創辦人黃卜文猝逝、享年54歲。親友得知噩耗後紛至喪家慰問、感到不捨。小北百貨總經理黃義弘證實胞兄黃卜文死於心肌梗塞，相當難過，但公司營運上軌道，不會受任何影響。

黃義弘說，對於外界關心表達感謝，目前要先把哥哥後事辦好再說。

據了解，黃卜文的司機於昨天下午5時許到黃位於南市北區住處要接老闆赴飯店參加晚宴，司機進門後赫然發現黃疑心肌梗塞發作、沒有生命跡象，隨即報案並通知家屬，警、消到場發現明顯死亡。檢警今天上午相驗，確認現場沒有外力侵入，黃身上無可疑傷勢，排除他殺。據指出，黃卜文心臟不是很好，之前有裝過支架。

與小北百貨友好的南市五分局警友會主任李曜嘉、市議員陸美祈都先後到黃家致哀。陸美祈說，她都稱黃卜文為大哥，黃很照顧員工與業務伙伴，對他的猝逝很不捨。

黃卜文原患有小兒麻痺症、行動不是很方便，他原本在小北夜市經營海產熱炒店，由於景氣走下坡，他毅然收掉海產店，開辦平價百貨店，秉持服務在地化精神，堅持物美價廉，產品多元，深受民眾喜愛。

黃義弘說，小北百貨於民國83年在南台灣創立，迄今全台有104家分店、提供24小時售貨服務，民眾只要在深夜時間想要買五金百貨物品，常會想到小北百貨。