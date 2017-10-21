寒華大橋慶通車 賴清德連乾4杯小米酒

2017-10-21 20:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉寒華大橋今天下午通車，行政院長賴清德出席剪綵，為祈求新橋通車後一切順利，當地4名泰雅族耆老也以傳統儀式為新橋祈福，並各自端著小米酒要院長「呼乾啦」，賴揆入境隨俗連乾4杯，展現親民作風。他致詞時打趣說，「好像有點喝醉了！」令在場民眾莞爾一笑。

大同鄉寒溪村華興部落位在羅東溪上游，與對岸的寒溪部落隔水相望，過去兩部落交通往來只有吊橋及河床便道，但吊橋僅容許行人通行，河床便道則是逢溪水就阻斷。

為了讓兩岸居民安全通行，宜蘭縣政府、原民會聯手籌措1億3000多萬元經費，在寒溪和華興部落之間，建造一座跨越羅東溪的大橋，橋長340公尺，橋寬8.5公尺，雙向車道設計，今天落成啟用。

為慶祝大橋通車，啟用典禮華興、寒溪部落幾乎全體動員、萬人空巷，還以泰雅族傳統儀式為新橋祈福，剪綵儀式也一改過去剪紅綵，改用黃藤為紅綵、獵刀當金剪，展現濃濃原民風。

值得一提的是，4名耆老祈福結束後，還邀約賴清德舉杯，表達部落歡迎之意，起初賴揆稍有猶豫，但仍入境隨俗，連乾4杯小米酒，會後還與部落居民牽手共舞，「玩開了！」

賴清德出席致詞時，盛讚當地堪比陶淵明筆下的「桃花源」，他也強調，這次寒華大橋通車啟用，是過去行政院不分黨派，中央及地方政府共同努力的結果，也對宜蘭縣長、議會、鄉長及村長等人的支持，表達感謝。

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