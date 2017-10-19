台灣若改時區會如何？ 星座、命理老師這樣說

世界時區劃分表。（圖擷取自中央氣象局）

2017-10-19 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在「公共政策網路參與平台」發起連署，建議台灣政府應該把時區從「GMT+8」調整為「GMT+9」，短短2天的時間，就超過5千人的連署門檻、附議成案，引發外界熱議，有星座老師表示，從比較專業、嚴謹的占星學來看，通常會採用「置換星盤」；有命理老師則對此表示，看命理還是要看星辰運行跟地點相對應的時間，與人為認定沒有關係。

根據《ETNEWS》報導，知名命理節目《命運好好玩》的占星學老師「Amanda」表示，時區改動的話，已出生的人不會受到影響，因為是以出生當下時區的計算、星空為主，就算日後時區更動，個性和命盤已經定型。

Amanda也說，她的觀念認為，由占星學上來看，行星本來就是一直在運行的，並非不動、不變的，所以無論是改時區之前出生，或是改時區後出生的人，都要以當下時區來看。

不過Amanda也補充說，從比較專業、嚴謹的占星學來看，通常會採用「置換星盤」，也就是撇除短期的渡假、出差，由「是否會在新時區待1年以上的時間」這點來看，那看星盤時就要一次看2張星盤，如果是台灣出生後20歲移民到美國，那就得看出生地台灣的星盤，以及美國時區的星盤。

所以，如果台灣真的改變時區且維持夠久，對已出生的人來說，也要一次看2張星盤，一是出生時的時區、二是新時區。

命理大師廖翊樺則認為，看命理還是要看星辰運行跟地點相對應的時間，如果台灣真的把時區從「GMT+8」改成「GMT+9」的話，那其實沒有影響，因為東方命理上仍是以太陽出來的時刻、出生地對應為準，和人為認定沒有關係。