萬巒國際豬腳文化節28、29日登場 摸彩最大獎是汽車

迎接國際豬腳文化節，萬巒鄉公所今年編排D咖舞。（記者羅欣貞攝）

2017-10-18 14:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉美食以豬腳聞名，第3年舉辦的萬巒國際豬腳文化節將於10月28、29日登場，主辦的萬巒鄉公所去年挑戰最長面粕粄（粄條）的金氏世界記錄，以675.2公尺長度挑戰成功，今年則主打街舞競賽。

今年萬巒鄉公所以全國普受青少年喜愛的「街舞」文化來連結豬腳文化節，首度走出萬巒鄉，帶著萬巒豬腳美食店家，從10月7日台北市政府東門廣場開始，10月14日台中一中商圈水利大樓，到10月21日高雄夢時代夢想廣場，每個星期六舉辦全國性街舞選拔賽以及街舞快閃活動；表現優秀隊伍將於10月29日回到萬巒豬腳街進行總決賽；總競賽獎金達42萬，公所邀全國各路校園組和社會組的舞林高手到萬巒鄉一展身手。

10月28日、29日，萬巒鄉連續2天將熱鬧滾滾，將邀請國內重量級樂團「玖壹壹」和「八三夭」，以及其他知名歌手為萬巒鄉帶來抒情和搖滾的天空；另也特別邀請日本、韓國、澳門、香港、新加坡等地街舞高手齊聚豬腳街，讓民眾看看不同國家的年輕人詮釋街舞。

鄉公所同時舉辦趣味競賽，將準備500碗的乾粄條，請在地社區鄉親們上台，爭取大胃王榮譽。此外，民眾可以上網報名參加萬巒套裝一日遊；或者在活動2天期間，現場報名免費接駁遊覽車2條路線遊萬巒。

為歡迎全國遊客造訪萬巒鄉，活動期間將在現場擺設100攤的農特產和特色美食園遊攤位，推出每張100元的「消費摸彩券」，民眾所購買的消費券同時也是摸彩券，除腳踏車和豬腳伴手禮盒，最大獎是價值約50餘萬元的4門房車汽車一台。