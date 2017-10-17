「車站」作曲人林垂立 返鄉免費教唱

2017-10-17 14:45

〔記者林欣漢／新北報導〕創作「車站」、「想厝的心情」、「一步一腳印」等一首首膾炙人口歌曲的音樂創作人林垂立，為回饋瑞芳家鄉，即日起在瑞芳後火車站旁的三里市民活動中心免費開班授課，24日起每週三也會在金瓜石勸濟堂開辦免費8梯次歌唱基礎教學。

林垂立說，在瑞芳開設歌唱班是想讓更多人知道正確的歌唱技巧，「車站」一曲是求學、外出工作搭火車時產生的靈感，該首單曲的MV也是在瑞芳車站所拍攝，因此在瑞芳後火車站旁的三里市民活動中心教唱「車站」等歌曲，更令他有觸景生情之感。

林垂立的免費歌唱班吸引許多人慕名前來學唱，民眾張雍男說，上課後學到如何用丹田呼吸，達到快速換氣與中氣十足的效果；國小6年級的張子文說，希望能學到紮實的歌唱技巧，將來有機會參加選秀節目。

在地龍安里長柯瑞和表示，林垂立非常熱心，在百忙之中回來教課，居民受益良多；新北市民政局地方自治科長陳耀川表示，除了林垂立開設歌唱班，瑞芳三里市民活動中心也邀請前金牌國手劉昭晴開跆拳課，培養家鄉人才，歡迎地方優秀人才租借辦理各種課程，讓在地生活更精彩。

另外，黃金博物館24日起也會邀林垂立在金瓜石勸濟堂開辦免費8梯次歌唱基礎教學，歡迎有興趣的民眾報名參加。