多局處流落在外 桃市府後方大樓閒置挨轟

市府正後方的前桃園市代表會的大樓升格後一直沒有啟用，被議員批評浪費。（記者陳昀攝）

2017-10-16 12:43

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府辦公大樓空間不足，部分局處分散在市府園區外，桃園市政府秘書處今天到桃園市議會工作報告時，多位議員輪番質詢，指這樣的安排嚴重造成民眾洽公不便，然市府正後方的前桃園市代表會的大樓升格後一直沒有啟用，非常浪費。

桃園市政府秘書處長顏子傑回應表示，市府大樓空間確實不足，目前有多項方案，像是在青埔地區、航空城園區或司法園區重新興建行政大樓等選項，秘書處將執行評估後再決定，而前桃園市代會已規劃用途，明年6月前一定會啟用。

市議員林正峰、劉茂群質詢指出，市府大樓廳舍嚴重不足，不能集中辦公影響效率，且許多局處分散在市府大樓外，又沒有明確的宣導和指引，讓市民明確知道位置，導致很多人跑到市府撲空，而且還要另花租金租廳舍，應該趕快解決，市議員林政賢也批評，升格近3年都閒置，很不應該。

林正峰更說，市府園區內的桃園市政府警察局、桃園區公所其實都可以移走，把空間讓給需要的局處，集中辦公，並說：「要不要印一本桃園市辦公大樓清冊，不然大家很難洽公。」

顏子傑解釋說，先前曾有其他局處規劃進駐前桃園市代會，但因為2樓昔日是議事堂，還保留舞台、階梯及座位等，要更改裝潢需要花費更多預算，因此決定不更動，未來作為記者會專用空間，空檔時開放給附近居民集會借用；1樓前方歸新聞處、1樓後方閱覽室空間給衛生局辦公，3樓是檔案庫，近期要上網發包，明年6月前一定會完工啟用。

不過，市議員萬美玲認為這樣的規劃缺乏主題性，林正峰也抱怨說，這樣的規劃很沒必要，浪費空間。