青少年穿醫師袍 體驗縫合學急救

2017-10-14 16:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕體會生命，大里仁愛醫院今天上午舉辦青少年關懷生命體驗營，參與活動的國中小、高中學生們將穿上醫師袍，進行生命的體驗，也了解醫師的辛苦，工作的專業特殊性。

「懸壺濟世」、「視病如親」這些只在課本上及長輩口中所用的詞彙，青少年懵懂不知，大里仁愛醫院從95年開始便舉辦青少年生命體驗營，讓青少年了解整個醫療的流程，進而了解到醫師的辛苦，也由於學習，可以成為社區可緊急急救小種子。

仁愛醫療財團法人院長郭振華表示，青少年生命體驗營每年都舉辦2、3場，每次活動報名都非常踴躍，此次參加青少年有30多位，透過專人帶領說明與實際操作體驗的方式，讓每位參加的學員，能夠了解醫師看診、病人手術過程，體驗母親懷孕過程，以及照護病人流程、檢驗檢查等各方面。

活動過程中，學員們到檢驗科了解如何透過顯微鏡看到血球和血小板及使用試劑辨識血型、並穿戴隔離衣、手術帽，進入到開刀房內了解手術過程後準備豬皮，讓學員們體驗縫合手術的過程，學員們都覺得這體驗很難得，也更佩服醫師醫治患者的勇氣及決心。

另外，急救技能訓練的心肺復甦術（CPR）的練習及能夠自動偵測傷病患心律脈搏、並施以電擊使心臟恢復正常運作的自動體外電擊器（AED）的操作使用方式更是不可或缺的，透過急診護理人員教授正確的急救知識及實際操作，除了讓學童對急救訓練的重要性及生命的珍貴外，也希望能經由關懷生命體驗營讓醫療及急救的知識向下扎根，不僅可以自救亦可助人。

參與此次青少年關懷生命體驗營的學員們活動分享時提到，透過體驗營的活動，了解生命的存在是很神聖且珍貴的，要好好珍惜。

另一學童也分享參與體驗營後，了解到人體原來有這麼多奧妙，而且患者到醫院看病時，動員的不僅是醫生、護士，還有其他的專業的醫療人員各守崗位，透過專業技能救助患者。