台南七股賞鳥熱 2座頂山賞鳥亭體貼身障朋友

頂山鹽灘是賞鳥景點。（記者楊金城攝）

2017-10-11 19:58

〔記者楊金城／台南報導〕七股頂山鹽埕是熱門賞鳥景點，也是黑面琵鷺棲地之一，雲嘉南濱海國家風景區管理處為發展生態旅遊，耗資近1800萬元興建兩座頂山賞鳥亭和賞鳥牆、步道、停車場等遊憩設施，10月15日啟用。

雲管處將在10月28、29日舉辦2017國際觀鳥馬拉松活動，而台南市政府和台南市生態保育學會舉辦黑琵保育季也將在15日開幕，頂山賞鳥亭適時提供一個賞鳥很好的遊憩設施。

雲管處處長徐振能、七股區長莊名豪、生態保育學會理事長邱仁武等人今天特地視察頂山賞鳥亭，鳥況也很不錯，滿意頂山賞鳥亭的遊憩設施。

徐振能說，頂山賞鳥亭是台南市沿海第一座兩層樓建築的賞鳥亭，高5.4公尺、面寬15公尺，內部設有無障礙設施的斜坡走道，身障朋友坐輪椅一樣可上到二樓觀賞黑面琵鷺等冬候鳥，賞鳥亭並可從東、南、西、北四面透過觀景口賞鳥，賞鳥亭內也設有鳥類生態解說牌。

頂山賞鳥遊憩設施，包括兩座賞鳥亭、400公尺步道、沿步道設置的賞鳥牆，每座賞鳥亭還有停車場。

莊名豪、邱仁武說，頂山鹽埕最多曾有800隻黑琵棲息紀錄，其它如反嘴鴴、黑腹燕鷗、蒼鷺、濱鷸等鳥況也很豐富，是生態旅遊的天堂，適合全家大小參與賞鳥行程。

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