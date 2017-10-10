觀光業者：國慶演說平穩 估今年中客約200萬人次

觀光業者認為，蔡總統今年演說四平八穩，而兩岸觀光已衰退至谷底，應不會有太大影響，預估今年中客來台將維持2百萬人次左右。（記者方賓照攝）

2017-10-10 14:03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕總統蔡英文今在國慶典禮發表演說，與兩岸關係最直接相關的觀光產業也繃緊神經。觀光業者認為，今年演說四平八穩，未觸動兩岸敏感神經，也未多作詮釋，而兩岸觀光已衰退至谷底，應不會有太大影響，預估今年中客來台將維持2百萬人次左右。

104年中客來台達418萬4102人次，105年菜政府上任後，中客來台數縮減至351萬1734人次，比上年同期衰減16.07%，而今年1到8月累計統計有175萬1966人次，較去年同期下滑34.09%。

台灣優質觀光協會理事長李奇嶽表示，今年國慶演講四平八穩，對兩岸關係未做過多詮釋，對觀光業來說沒有加分也沒有失分，尤其兩岸觀光交流今年已是低點，未來也不會再探底，估今年來台中客將維持兩2萬人次上下。

李奇嶽表示，台灣不分藍綠及各行各業都很歡迎中客來台，雖然小英總統此次演說並未提及，但也未觸動中國敏感神經，大家都很希望總統能多釋出善意，畢竟兩岸旅遊與政治息息相關，業者都希望兩岸政治和緩、不緊張，才能給觀光業繼續生存的空間。