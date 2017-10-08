林佳龍及立院副院長蔡其昌一唱一和 推銷市政建設及花博

台中市長林佳龍在花博說明會中與立法院副院長蔡其昌一唱一和，推銷市政建設及花博。（記者歐素美攝）

2017-10-08 16:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天在清水區武鹿里及槺榔里連開兩場「106年度地方基礎建設-臺中花博說明會」，市長林佳龍及立法院副院長蔡其昌到場指出，透過中央與地方合作爭取，台中市透過前瞻基礎建設及都市計畫，未來海線鐵路雙軌高架化，三井outlet及海洋生態館陸續完工營運，海線即將起飛；林佳龍並表示，未來每位台中市民將發給一張花博市民卡，讓市民都能有1次免費參觀花博的機會。

蔡其昌表示，前瞻基礎建設8000多億，他和林佳龍市長聯手共要了1000多億，這些建設經費包括海線雙軌高架化、台中鐵路環線及捷運藍線等，強調「前瞻基礎建設，林市長用心，蔡其昌打拚」，海線未來才有機會。

蔡其昌說，市府爭取日本三井株式會社到台中港投資shopping mall，明年要開始營運，但這樣不夠，日前他並爭取農委會補助近10億，將改善梧棲漁港設施，將抓魚、拍賣的傳統漁業及休閒消費分開。

蔡其昌說，台中市海線不僅具有世界級的觀光景點高美濕地，海洋生態館明年也要開幕，他並要求台電回饋地方，在海線設置電力兒童樂園博物館，獲台電同意，目前市府正在規劃，未來海線觀光藍帶成形，包括消費、自然景觀及兩大博物館，還有台灣最棒的漁港。

林佳龍則表示，台中港周遭因台中港特定區限制，不僅沒建設，而且很多事不能做，大台中合併後，內政部於今年7月通過台中市區域計畫，這非常重要，因為這個都市計畫才能讓市府推動的大台中123有所依憑，未來捷運綠線並將通到彰化，日後交通方便，人潮就是錢潮。

林佳龍並指出，台中市的花博是世界花卉博覽會，是國際認定的，全球一年只有一個國家可以舉辦，半年時間預計可吸引1000萬名觀光客，其中有150萬是國際遊客，都要來台中看花博，我們要歡迎他們來台中消費，市府並要求花博收費單位回饋花博卡，預計將發300萬張花博市民卡，讓每位市民每人都可免費觀賞一次花博。