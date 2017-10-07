左營萬年季迓火獅 蓮潭光雕秀「神」氣璀璨

首度在萬年季登場的「彩色神尊光雕展演」璀璨奪目的光影在玄天上帝尊神上變化萬千。（記者張忠義攝）

2017-10-07 23:20

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄左營萬年季今晚在蓮池潭畔登場，火獅進場後，由市長陳菊為火獅點睛揭開序幕，環潭區萬頭攢動，民眾熱情迎火獅，蓮潭光影璀璨的磅礡氣勢，讓現場民眾非常驚豔。

蓮池潭是高雄市最具傳統色彩的風景區之一，環潭區有各具特色的宗廟神尊，是嚮往傳統民俗遊客最愛的景點，尤其每年「左營萬年季」迓火獅，總會吸引數萬人參與，環蓮池潭畔熱鬧滾滾，人潮、車潮伴隨錢潮，蓮池潭白天黑夜各有特色，一樣熱鬧。

左營萬年季活動進入第17年，白天有台客舞比賽，隊伍展現展現熱情，忘情舞動。今晚，陳菊在萬眾的期待下為火獅點睛開光，現場同步啟動湖映光影秀，還有藝人歌舞表演，為活動掀起首波高潮。

首度在萬年季登場的「彩色神尊光雕展演」，由陳菊市長啟動，璀璨奪目的光影在玄天上帝尊神上變化萬千，接著還有蜿蜒盤踞的巨龍震撼登場，進行6分鐘的光雕展演，神尊在萬丈光芒幻映下，更增添震懾人心的神威。而蓮潭畔號角、戰鼓、音樂、歌舞和鼎沸的人聲交織，光雕映湖，這一夜，蓮池潭越夜越美麗！

左營萬年季今晚在高雄市長陳菊為火獅點睛揭開序幕。（記者張忠義攝）

環潭周邊萬頭攢動，民眾熱情迎火獅。（記者張忠義攝）

左營萬年季活動已進入第17年。（記者張忠義攝）

玄天上帝尊神在萬丈光芒的幻映下，很有特色。（記者張忠義攝）

玄天上帝「彩色神尊光雕展演」，每晚9點上演。（記者張忠義攝）

火獅、戰鼓、音樂、歌舞和鼎沸的人聲交織，為活動掀起首波高潮。（記者張忠義攝）

左營萬年季除了藝人歌舞表演助興，還有肚皮舞表演。（記者張忠義攝）