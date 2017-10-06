好茶部落青年杜寒菘 藝術創作說生命故事

杜寒菘的雲豹山林創作個展今天起至17日在新光三越高雄左營店展出。（記者張忠義攝）

2017-10-06 13:55

〔記者張忠義／高雄報導〕新光三越高雄左營店2017這夏動物趴趴走系列，這次邀請屏東縣霧台鄉好茶部落青年杜寒菘，用畫、用雕塑、用行動，透過各種美好的方式，將部落長輩們希望能代代相傳的精神揉合於其中，讓世人們了解如何用愛的力量守護好茶、守護山林，細細體會那些藏在畫作裡的生命故事。

創作風格多元的杜寒菘，曾譜寫《我是山林的孩子》一曲來傳遞對好茶的懷念，2016年作品《那是留給孩子的，請別帶走》更獲得Pulima首獎，在杜寒菘的作品裡，有笑、有淚透過繪本故事，邀請大家一起來欣賞他們所居住的美麗山林。

杜寒菘特別以自家的石板屋作設計，裡頭有屬於魯凱族老人家的智慧以及他們生活的點點滴滴，除此之外，藝術家本人也將在這間石板屋裡講述他崎嶇路上的美麗收穫與大家分享。

在充滿想像力的森林區內，山豬小阿克和他許多的好朋友，有雲豹、大黑熊、百步蛇、山羌、飛鼠、大冠鳩等玩伴，透過他們的互動，共同演繹部落傳統文化、禁忌、人際互動以及生活樣貌等各面向，旨在探討今日的獵人，是否還保有過去老人家所傳承的使命，希望能透過半抽象的畫面與世人傳遞真正的獵人精神。

杜寒菘雖然沒有在舊好茶成長，但在腦中所思索的、夢中所追尋的，都是舊部落的生活，每當往返新好茶與舊好茶之間，總會花些時間停留在充滿著思念、別離以及祝福的紅櫸木（Tinivai）下沈澱自己，想像著沒有機會經歷的年代，同時思念已逝去的Umu（魯凱語祖父的意思）。

他所有創作的能量，皆出自於與山林、祖靈、部落、族人的情感，而這些情感的連繫，更源自於他的父親杜冬振的帶領，領著他走在崎嶇的山路上，體驗祖先走過的路，過去與社會隔離的日子，使得他透過思念，拾起畫筆開始創作，才發現，原來這是崎嶇路上最美麗的收獲！