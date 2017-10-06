用生命故事創藝 王琇璋彩墨展看見女性溫柔

王琇璋表示，去年一場車禍讓她在身體疼痛與心靈煎熬中感悟到人生的「無常」，也燃起「花」系列創作意念。（記者王駿杰攝）

2017-10-06 13:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市文化局竹軒畫廊即日起展出「王琇璋彩墨展」，有30多幅「花語琴韻」創作，筆調清新細膩，包括膠彩、水墨、廣顏多媒材等系列精彩作品，都是近2年來新作，傳統中蘊含現代藝術風格，展期至10月15日止，歡迎民眾踴躍前來觀賞。

文化局視覺藝術科長徐瑞蘭指出，王琇璋以自己的生命故事創作，展現女性溫柔、堅韌的特質。本次「花語琴韻」系列作品是她近兩年的新作，彩墨畫中的佈局構思新意，工筆寫意混搭，細緻入微。

「花語琴韻」王琇璋彩墨展，展期至15日，開幕茶會將於本週日下午2點在文化局2樓竹軒畫廊舉行，將邀請中國國家一級國樂演奏家杜恩武擔任嘉賓，演奏二胡「女人花」、二胡與鋸琴聯奏「苗嶺的早晨．新賽馬」。

市長林智堅指出，王琇璋自幼生長於新竹市，母親擅長女紅、刺繡，父親喜愛音樂、戲曲，她從小耳濡目染，表現出繪畫、音樂天分，日後不但在畫室拜師學藝，還考上國立台灣師範大學美術研究所，更曾獲得中國文藝獎章書畫創作獎，並擔任湖畔畫會理事長，努力推廣竹市藝文。

王琇璋表示，去年一場車禍讓她在身體疼痛與心靈煎熬中感悟到人生的「無常」，也燃起「花」系列創作意念。從荷花的生態描寫入手，以細微的觀察到蓮子的萌芽孕生，至荷花的綻放、凋謝等，一幕幕演繹著生命的更迭替換，呈現出生命的堅強與韌性。