為逾2萬學子注射流感疫苗 屏基動員300醫護

2017-10-06 10:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年度流感疫苗免費接種10月1日正式啟動，18歲以下學子在去年度起全面納入公費疫苗接種對象，屏東基督教醫院最近動員300人次醫護，盼趕在11月中旬前完成逾2萬學生的注射服務，今天（6日）上午在屏東市明正國中就有1600多位同學接受流感疫苗注射，佔全校人數近8成。

屏基表示，台灣歷年流感疫情多自11月下旬開始升溫，年底至農曆春節前後到達高峰，加上流感疫苗接種後至少要2週才會產生保護力，因此現在開始接種疫苗是最好的時機。

根據疾病管制署類流感門診年齡別統計，5-24歲民眾在104年12月至105年2月就診人次高達28萬5789人次，105年度18歲以下學生全面接種後，105年12月至106年2月就診人次只有15萬1410人次，接種成效立見。

屏東基督教醫院接受屏東縣衛生局委託，今年負責屏東市、九如、長治、里港、鹽埔、高樹等地區的高中、國中、小學，總計49所學校2萬2147名18歲以下學生流感疫苗注射。

為了在11月中旬前完成所有學生的流感疫苗注射，屏基動員300人次醫護人員，聯合屏東縣醫師公會理事長鄭英傑、兒科醫學會副理事長陳武元、梁宏志診所、明正診所、小太陽兒科聯合診所、寶建醫院等一同為社區服務。

屏基醫療副院長范思善表示，疫苗接種前，學生必須先經醫師的詳細評估診察，以確認個案身體健康狀況，是否有發燒、感冒、奶蛋過敏等禁忌，再決定可否接種；也提醒民眾勿輕忽流感嚴重性，平時應落實勤洗手及呼吸道衛生。