台東紅龍果有產銷履歷 香甜又好吃

台東紅龍果大顆好吃。（記者張存薇攝）

2017-10-06 10:35

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣是百果之縣，近年來紅龍果種植面積、品質異軍突起，台東地區農會產銷班紅龍果獲產銷履歷認證、農友吳振豪今年更一舉奪下紅龍果優質果品評鑑冠軍，東區農今天起一連兩天強力行銷，邀請民眾安心吃有保證的紅龍果。

台東縣紅龍果種植面積約150公頃，而東區農卑南鄉果樹產銷班第38班也獲產銷履歷驗證，東區農今、明兩天在初鹿牧場舉辦「紅龍果暨在地農特產品行銷展售會」，農糧署東區分署副分署長陳啟榮指出，東區農紅龍果獲產銷履歷驗證，農友把生產過程都放在網路上，會更用心種植，消費者也能吃得更安心。

台東地區農會總幹事李建通表示，台東因日照充足、日夜溫差大，紅龍果品質很好，東區農也成立「火紅果」品牌，希望行銷到各縣市。

卑南鄉果樹產銷班第38班長陳祥介說，12位班員中，有1位有機栽種、11位則有獲產銷履歷驗證，大家把所有使用資材的狀況都登錄上網，希望在不斷爆出食安問題的現在，讓消費者能安心選購。

今、明兩天在初鹿牧場的展售活動包括優質在地農特產品展售、紅龍果大胃王趣味賽、紅龍果創意美食品嚐、DIY親子互動等，縣民憑身分證可免費兌換入園證參加。

相關影音