人生落幕 胡依然第一次陶展才開幕

胡依然的貓頭鷹系列作品，取名為「守護」。（記者黃明堂攝）

2017-10-04 16:40

〔記者黃明堂／台東報導〕布農族人胡依然落魄一輩子，好不容易在捏陶上找到人生方向，作品尚未出窯卻已猝死。人生落幕，第一次展覽才開幕！

台東生活美學館「陶遇．美麗靈魂的重生」特展今天開展，這是九鳥陶燒陶藝家廖光亮與2位弱勢學員胡依然及江俊祥的師徒作品展。

廖光亮老師與勞動部合作開辦陶藝課程，試圖從陶藝開發出原住民失業者的就業管道，廖光亮發現雖然族人接觸製陶的時間不長，但學員所展現的藝術能量令人驚艷，所以安排這項展覽。

享年55歲的胡依然10歲就離開部落，到外縣市當童工，28歲重回部落時，族人們都已不認識他。他口袋空空、不認識字，找工作也處處碰壁，只能借助大姐家，打零工勉強渡日。

前年參加勞動部的陶藝課程，在廖光亮的教導下，對陶藝有高度興趣，去年及今年又參加，廖光亮發現他的作品古拙帶有童趣，值得持續培養，因聘雇他當九鳥窯的員工。

有了正式工作，他相當賣力，得知自己的作品將在10月展出，更是高興，為了人生第一次的展覽，日以繼夜投入創作。

胡依然的展品有貓頭鷹及山豬10餘件，策展人廖夏子說，整個作品的製作流程約需3個月，但他今年7月，創作約1個半月完成粗胚階段時，卻一睡不醒，撒手人世，作品由廖光亮協助完成，送上展場。

這是胡依然第一次的展覽，也是最後一次，因此，廖光亮特別為它們取名為「守護」，祝福孤單一生的作者，從此獲得呵護。