倡議修法、設專責單位 高志明成立數位協進會

「台灣數位科技與政策協進會」宣布成立。（記者楊綿傑攝）

2017-10-02 22:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕「台灣數位科技與政策協進會」今在網擎資訊軟體公司董事長、義美食品總經理的高志明號召產學研人士參與下宣布成立，高志明表示，初期鎖定的議題，包括「採購法」 的修訂、建構資訊專責單位、「法人組織」與做法應與時俱進、大幅度改造，適度解放其優秀人才等，希望創造台灣數位科技發展的健全環境。

協進會在今天也舉行第一次會員大會，包括立法院長蘇嘉全、行政院副院長施俊吉、經濟部工業局局長呂正華、台北市副市長陳景峻，立法委員余宛如以及產業、學界許多人士都出席力挺。蘇嘉全更表示，希望行政院盡快送出相關法案到立法院，立法院會負起責任。

高志明指出，台灣數位科技發展過去名列前茅，但現在已經逐漸被許多國家超越，若不從現在急起直追，從法規及組織方面著手改革，台灣的可能會「從一個壯漢變成要送急診室急救的人」。而現在全球競爭力都是依靠軟體在支撐服務化與智慧化，台灣也必須有優秀的軟體產業，才可能在數位浪潮中生存。雖然台灣在硬體方面有優勢，但關鍵的「創新軟體服務」產業發展所需的政策、法規、政府組織等相關配套，明顯跟不上全球數位潮流的腳步。

高志明指出，台灣有些問題需要改革，「法規落伍」部分，目前採購法是源自於工廠法、與傳統工程管理的思維，並多採價格標，並未隨著目前以「創新與智慧價值」的經濟環境做修訂，也造成以價格搶標所帶來的品質無法提升以及低薪之現象，而這「單一套法規」卻套用在各行各業，有修改的必要。

此外，很多開發中的國家，都已經有專責的部會層級機構以統籌發展國家資訊建設與產業發展，台灣目前對於跨部會整合的資訊建設，以及政府帶動產業健康發展的政策、法規與整合議題，缺乏上位可統籌發展的組織與政策。針對任何時刻都可能冒出來的創新資訊服務， 對社會的影響與政策等等議題，例如uber、金融科技等，都需要綜合考慮的觀點。