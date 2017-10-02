再傳阿冷山迷路 消防局籲登山應與熟識路線的人同行

3名登山客攀登阿冷山迷路。（記者歐素美翻攝）

2017-10-02 08:51

〔記者歐素美／台中報導〕3名登山客昨天攀登和平區阿冷山時，到達三角點後往阿冷山南峰方向繼續前進，不料，步行約30分鐘後即迷路；台中市消防局於昨天下午2點接獲通報，由和平消防分隊小隊長黃來昇等8人上山搜救，晚間8點終於接觸到迷途的3人，並於今天凌晨3點將3人帶出登山口，3人隨即自行返家。

消防局表示，入秋後連續發生谷關七雄登山迷路事故，為確保登山安全，呼籲民眾登山時應結伴熟識路線的人同行，並且應攜帶足夠的照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子。

由於秋天天色晚得快，建議登山民眾應詳細規劃登山路線與計畫，攜帶登山地圖或使用手機導航，同時要評估自己腳程安排登山與下山時間。若不幸在山上迷路，務必利用手機或無線電等通訊器材與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，也要注意保暖與安全，留在原地等待救援，若攜帶有無線電可使用145.00頻率緊急呼叫求援。

谷關七雄是台灣中部谷關風景區附近的七座中級山，包含八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山。阿冷山與唐麻丹山比鄰，高度1540公尺，別名「小奇萊」，合稱「谷關八雄」。