原住民過年囉！10/1彰化豐年祭 烤乳豬上菜

每年豐年祭必有的烤乳豬，今年照舊上菜，彰化縣政府秘書長賴振溝今天在活動宣傳會上體驗切肉片的樂趣。（記者張聰秋攝）

2017-09-29 17:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，也就是「豐年祭」，10月1日在彰化縣立體育館圓形廣場登場，重現傳統祭儀式，比賽傳統體能競技，還有農特產品、傳統美食、工藝品展售，每年必有的烤乳豬當然不能少，有得看、有得吃、更有得玩，就是要讓大家感受出原住民的熱情和魅力。

彰化縣原住民目前共有15族，5611人，每年由各族輪流舉辦豐年祭，今年輪到布農族，活動當天舉行傳統祭儀，布農族長老擔任主祭，各族長老和代表共組聯合主祭團隊，遵循古禮敬天、敬地、敬祖靈，祈求祖先護佑豐收，讓居住在彰化的各族子民家家豐衣足食、平安幸福。

除了原住民祭典儀式，當天還有原住民舞蹈競賽及表演、傳統體能競技比賽，以及原住民農特產品、傳統美食、工藝品展售，同時邀請苗栗縣傳源文化藝術團、台中市原住民那魯灣關懷協會、南投縣都會區原住民文化藝術團、雲林縣六輕原住民發展協會等等，透過多個縣市舞蹈團隊的聯誼表演，展現族群融合的團結精神。

彰化縣政府秘書長賴振溝說，秋天是收穫的季節，也是慶祝豐年的季節，今年豐年祭，組隊參加傳統體能競技的隊伍很多，競爭激烈可期，增添看頭。