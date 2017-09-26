屏東地景藝術節下月登場 10座「大」作添眷村趣味

地景藝術作品「圍爐」用450張塑膠椅疊成。（記者羅欣貞攝）

2017-09-26 12:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東地景藝術節10月份起在屏東市勝利新村登場，10座大型裝置藝術，豎立或隱藏在街角巷弄，為眷村增添創意趣味。

保留眷村文化，一直是屏東縣長潘孟安施政目標，他認為，屏東市的日治時期飛官宿舍群紋理保存相當完整，縣府多年來跟國防部協商後，共計保留71棟110戶，今年又再增加崇仁眷村通海區12棟，都獲登錄為歷史建築。在這些文史意義下，縣府配合文化部推動的「再造歷史現場」等計畫，積極爭取了高達7.4億的預算進行修復，讓眷村能夠創新再起風華。

但在修復過程中需持續保持眷村的溫度，屏縣府首次規劃地景藝術節，透過藝術家創作串聯過去與未來，從昔日時代氛圍發展出新意，一系列地景藝術作品，便是在這樣的「調時差」概念下產生。

10座裝置藝術包括「線代風華」、「收藏記憶」、「勝利陣線」、「小虎戰隊」、「放空洞」、「圍爐」、「築 籬笆」、「邊界變奏曲」、「貓戲」、「盔探世界」等，分別設置在將軍之屋、軍歌館附近巷弄，有的豎立在路邊十分醒目，有的卻是要鑽入巷弄尋幽訪勝。

觀光傳播處長黃建嘉表示，這次地景藝術節除了眷村元素外，還有一些小品令人會心一笑。像「小虎戰隊」參考二戰時期美軍在台成立的飛虎P40戰鬥機外型，結合了曾服役於屏東空軍F86戰機的外觀塗裝，製作一架小模型機，讓小朋友喜愛的熊熊、兔兔變成主角，迎接民眾到來。

地景藝術節自10月1日起展出至明年2月28日，開幕當天將有許多驚喜活動，詳情可至屏東縣政府官網查詢。

「築 籬笆」以近千根曬衣竿編成，與後方新眷改大樓形成強烈對比。（記者羅欣貞攝）