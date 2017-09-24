虱目魚乾、魚鬆製作 台江阿嬤傳授幸福滋味

老少學員一起體驗虱目魚魚鬆製作。（記者蔡文居攝）

2017-09-24 19:10

〔記者蔡文居／台南報導〕秋風起，正是虱目魚乾製作好時機。台南社大台江分校、海尾朝皇宮今天在中秋來臨前，邀請在地阿嬤總鋪師傳授廚藝，製作虱目魚乾、魚鬆，一起品嘗台江虱目魚滋味。

學員們齊聚朝皇宮大廟廚房，做魚鬆、虱目魚乾。學員們表示，希望虱目魚乾親手帶回家跟家人分享，從虱目魚料理認識食材與台江在地環境保育的在地與重要性，不僅有滋味，更有意義。

這場幸福的台江虱目魚料理教學製作，不僅吸引婆婆媽媽參加，也有阿公及年輕朋友報名參加。李姓青年表示，感謝台江總鋪師用心的傳授手藝，如何將虱目魚，從去鱗開始、剖背、去內臟、去鰓、抹鹽等步驟，一一實作指導，自己很開心地完成虱目魚乾及虱目魚鬆的料理，未來有機會，自己也想要帶領孩子們，一起來體驗台江虱目魚魚鬆製作。

廖姓學員說，她本身就很喜歡吃虱目魚，都會特地去菜市場買魚骨回家烹飪，這次學到虱目魚無論是怎樣的料理方式都很好吃，總鋪師還特別教學用虱目魚皮加虱目魚漿進行清蒸，很簡單卻好吃的料理方式。

已經是阿嬤級的邱姓總鋪師表示，剛嫁來台江海尾寮，當時村內大多是養殖虱目魚和吳郭魚，早期沒有冰箱，就將虱目魚醃製成魚乾保存，然後用薑絲或是五花肉來料理。至於魚鬆則是阿嬤傳承下來的手藝，這是台江阿嬤傳統的手藝，阿嬤親手料理給孩子吃，在地的食材，自己手做，健康看得見。

社大台江分校指出，台南市安南區古稱台江，海尾寮村名見證本村成村之時，還可見到台江內海，為台江內海老漁村，緊鄰四草湖，自古以來，海尾寮先民善用台江溼地，經營淺坪式漁塭，「老長年」是台江先民對最會養魚者的尊稱，可以說是漁塭養殖的ＣＥＯ，老長年要懂得控制水溫，將魚塭水質照顧好，非常重視台江河川與溼地環境保育。今年適逢大廟興學文化建醮年，為弘揚大道公「保境護生」的環境保護精神，特別邀請大廟興學的阿嬤總鋪師，結合大廟社區共同廚房，讓更多市民從台江在地料理，認識台江學的環境及歷史文化故事，以及守護環境的重要性。