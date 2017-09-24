第二座寵物公園 北市潭美毛寶貝快樂公園今啟用

台北市長柯文哲24日出席潭美毛寶貝快樂公園啟用野餐日記者會。（記者張嘉明攝）

2017-09-24 12:26

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市第二座狗運動公園「潭美毛寶貝快樂公園」今天啟用，該公園位於內湖動物之家旁，分為大型犬區1321平方公尺及小型犬區975公尺，總面積約2530公尺。公園內除了有夜間照明燈、捕蚊燈、狗便箱等，也首次加入投幣式自助洗狗機，讓狗狗到公園可以玩得開心不怕髒，現場洗好澡再乾乾淨淨回家。

台北市長柯文哲24日出席潭美毛寶貝快樂公園啟用野餐日記者會。（記者張嘉明攝）

民眾若有意前往除了可以自行開車，也可以搭乘由市府開設，每天有3班的279、681兩輛寵物友善公車；此外，民眾也可以選擇搭乘捷運文湖線到捷運東湖站，再步行9分鐘就可抵達。

台北市長柯文哲24日出席潭美毛寶貝快樂公園啟用野餐日記者會。（記者張嘉明攝）

北市首座狗運動公園為2006年設置於松山機場北側的「迎風狗運動公園」，同時也是全台第一座的狗運動公園，然而北市隨後10 年未再設置新的狗空間，被新北、高雄追過。動保處去年急起直追，年底啟用華山狗運動空間，今年6月也再啟用萬興狗運動空間。

台北市長柯文哲24日出席潭美毛寶貝快樂公園啟用野餐日記者會。（記者張嘉明攝）

台北市長柯文哲今天出席狗公園開幕，他致詞表示，潭美毛寶貝運動公園是北市第二座狗公園；目前統計數據北市約有15萬隻狗，「大約每18個人有1隻狗」，由此可見讓狗活動的運動場所太少。他說，狗需要很寬廣的運動空間，但目前很多都是養陽台、客廳。目前北市文山、中正、松山、內湖及士林五區都有空間讓狗不用繫鍊子自由活動的空間。

潭美毛寶貝快樂公園24日啟用並舉辦野餐日，許多民眾帶著家中愛犬共襄盛舉。（記者張嘉明攝）

而柯文哲也提到，為了讓動物收容中心更有效，因此有在考慮用BOT的方式，認為目前還是需要寵物商品區及貓、犬學校。他也提到，雖然北市有推行寵物公車，但僅限於小型犬，大型犬還是被限制，認為北市要成為動物友善城市還需要思考。

台北市長柯文哲24日出席潭美毛寶貝快樂公園啟用野餐日記者會，欣賞訓練有素的工作犬表演。（記者張嘉明攝）

潭美毛寶貝快樂公園24日啟用並舉辦野餐日，許多民眾帶著家中愛犬共襄盛舉。（記者張嘉明攝）