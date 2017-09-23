淨堤測水質 台江居民動起來

2017-09-23 21:21

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了保護家鄉環境，台江流域相關社群今日一行五十多人，走訪海尾寮、溪南寮排水線，進行水質檢測、淨堤，以及走讀河川行動，以實際行動呼籲政府的本土文化教育要融入環境守護行動，促進大家共同營造文化沃土、生態淨地、健康溫馨的家園。

社大台江分校指出，今年是文化建醮年，為了弘揚台江拓墾守護神大道公「保境護生」的環保守護精神，規劃「為台江環境監測」的公民科學家行動，鼓勵居民注意環境問題，例如偷排廢水、亂倒垃圾爐渣、偷排工廠廢氣等問題，也拿起相機記錄植物、昆蟲及鳥類。對於環境保護，一名參與行動的李姓志工表示，今日去海尾寮排水線淨堤，沒想到又髒又臭很多垃圾，以前沒有注意也會亂丟，現在發現很多人都在默默守護環境，以後會遵守「自己的垃圾自己丟」。

進行水質檢測的許姓阿嬤則說，檢測發現水裡的溶氧量為零，難怪沒有魚，而且堤岸旁也有很多菸蒂、玻璃瓶和廚餘，看了滿難過的，但今日帶著孫子一起來撿垃圾，流了滿身汗但很有成就感。

另外，踏查溪南寮排水線的謝姓同學則有感於土地與人的連結，反思在快速便利的社會中犧牲很多自然生態，例如西港外環道路的闢建就面臨了這般困境，需要公私部門一起關心討論，看看能不能找到解決之道。