捐血制度全靠她 林媽利獲醫療奉獻獎

一手打造台灣捐血環境，被醫界尊崇為「血液之母」林媽利（左），今天獲頒醫療奉獻獎。（中央社）

2017-09-23 17:48

〔中央社〕「捐血一袋、救人一命」，但早在40年前台灣醫療用血全得靠「血牛」，既昂貴又有感染風險，如今完善的無償捐血制度，全靠「血液之母」林媽利，她今天獲頒醫療奉獻獎。

第27屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天登場，共有9人獲頒個人獎，健保署長李伯璋獲頒特殊貢獻獎、肝病防治基金會則獲頒團體獎。

獲醫療奉獻獎個人獎表揚的林媽利是醫界推崇的「血液之母」，今年高齡80歲的她，年輕時曾是愛做夢的文學少女，考上高雄醫學院之後她並不開心，直到大學四年級罹患「再生不良性貧血」，當時沒有無償捐血制度，需仰賴醫學院老師、同學、朋友接力輸血才能生活，也在她心中埋下血液研究種子。

1980年代台灣供血制度混亂，大部分醫療用血都得仰賴「血牛」賣血，血牛為了生計，有病也隱忍不說，林媽利眼見供血亂象，與台灣輸血學會一起協助衛生署建立台灣血液政策，直到1992年捐血制度完全取代血牛。

除此之外，她也推動「讓二二八受難者遺骸回家」計畫，透過20多年親子鑑定及台灣族群研究經驗，幫罹難者找到回家的路。

林媽利今天出席領獎時表示，1981年她從美國回台後，發現台灣血庫制度需要改進，漸漸建立起捐血制度，現在台灣不僅不再使用血牛的血，也更安全，感謝台灣社會讓她有服務的機會，讓生命變得有意義。

林媽利的先生郭惠二是第6屆得主，兩人也成了醫療奉獻獎首對獲獎夫妻檔；林媽利說，先生得知她獲獎的消息非常高興，她也很感謝先生多年來的支持，鼓勵她把冷門的事情做好。