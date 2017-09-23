日本推理小說之神來台 欽點推理小說獎首獎

2017-09-23 16:29

〔記者林曉雲／台北報導〕華文推理文壇年度最大盛事─第5屆「金車．島田莊司推理小說獎」，今天舉行頒獎典禮，有「日本推理小說之神」之稱的島田莊司親自來台頒獎，最後由香港的黑貓C《歐幾里得空間的殺人魔》榮獲首獎。

「金車．島田莊司推理小說獎」舉辦迄今總計有243部作品參加，第5屆共有來自台灣、中國、香港、日本、加拿大等地共43部作品參賽，評審委員、日本知名推理評論家玉田誠認為，入圍複選的7部作品均是優秀之作，而在經過熱烈的討論後，最後選出黑貓C《歐幾里得空間的殺人魔》、弋蘭《誰是兇手》、青稞《巴別塔之夢》晉級決選，再由島田莊司親自評選出首獎。

《歐幾里得空間的殺人魔》中，作者黑貓C依序提出多個推理模組，並用數學來加以分析、解說，成功的用宏大的格局，讓整體呈現出充滿幻想的推理風景，其高度的原創性，贏得島田莊司青睞。而作品中的風景充滿畫面感，也極具魅力，作品中導入的數學理論，也為作品添加一種高級感。因此島田決定將首獎頒予黑貓C。

今天出席頒獎典禮的文化人詹宏志，則選了《誰是兇手》，他表示，自己挑選的作品有一種傾向，都是挑那一屆看起來最奇怪的作品，奇怪的意思是最不像推理小說，或最不像大家期待的推理小說，《誰是兇手》即具有一種邊緣性。

詹宏志表示，回頭看推理小說150年歷史，永遠有挑戰讀者對推理小說認識的「新的小說」出現，永遠有想要推翻對推理小說認知的新作品，永遠有挑戰與回應，每段時間某一種小說寫的多了，就有另一種力量出現，在歷史上這麼多「不守規矩的作者」努力下，最後給讀者留下推理小說的豐富遺產，所以他身為讀者很幸福，也期望此獎能不斷激勵創作者「探索邊緣」，也是此獎帶給華文世界的貢獻。

島田致詞表示，剛開始他沒有想到這個獎可以持續這麼久，日本各出版社也非常注目這個獎項，最有趣的是主辦單位舉辦頒獎典禮的創意，他很想讓日本腦袋僵化的獎項主辦人看一下，頒獎也可以很有創意，希望此獎能引領華文世界推理小說持續下去。