愛情無價！ 電話卡傳情500日 退伍娶得美嬌娘

2017-09-23 15:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕這就是愛的證明！彰化縣育德國小校長方啓陽23年前在金門當兵，為了與女朋友保持聯繫，每天買一張電話卡傳情，500天在外島的日子，他就買了500張電話卡，女友被他誠意感動，待他退伍後兩人順利成眷屬。最近方啓陽將這500多張「證物」拍照貼在個人臉書分享，有人驚呼誇張，也有人高喊「愛情無價」。

方啓陽說，就讀師大時與女友交往，畢業後當兵卻抽到「金馬獎」，1年10個月的兵期，只能返台4次，所以只能利用電話維繫感情，每天吃完午、晚餐，就趕緊跑到營區內的小店（柑仔店）買電話卡，撥給住嘉義的女朋友聊天，一張電話卡只能講6分鐘，心情好時聊很快，吵架時1張都不夠講，不過也慢慢的習慣一起倒數饅頭，500天來幾乎沒有間斷。

方啓陽也說，當時當兵的薪水含班長加給，每個月平均約1萬元，1個月就投資3000元在打電話上面，當時覺得很貴，可是現在想起來覺得很值得，因為當時當兵很容易遇到兵變，投資對了就娶到老婆，投資失敗就血本無歸。幸運的是，天天熱線的誠意感動了女友，退伍不到1年兩人就順利結婚。

現在是手機年代，甚至還能免費視訊，在當時根本就天方夜譚。方啓陽認為，電話卡雖然薄，可是深藏情意，這500張電話卡猶如追妻日記，每一張都有它的故事，曾經算過，500張電話卡排成一串約410公尺，比象徵愛情的巴黎鐵塔還高，這是兩人最浪漫的印證，科技再進步也無法取代。