3慢飛天使校友變街頭藝人 「十方」音樂會邀演出

在十方啟能中心畢業的許育瑋（左三）及郭彥廷（右二）已成為街頭藝人，是十方傑出校友。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-21 16:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕生命終會找到出口，3位唐寶寶及自閉兒許育瑋、周以嘉及郭彥廷從小進入台中十方啟能中心接受早療，並在十方的協助下進入國小接受融合教育，擁有跟一般小朋友受教權，如今3人都是街頭藝人，有能力自己賺錢，而郭彥廷更是今年大學畢業，成十方啟能中心成立30年來第一位大學生。

十方啟能中心已成立30年，將在9月23日晚上在大墩文化中心舉行「愛扶持音樂會」，要回顧十方30年來為身障兒所做的努力，並邀請3位十方啟能中心的傑出校友，在音樂上有很好表現的許育瑋、周以嘉及郭彥廷來表演。

台灣早期身障兒只能上特教班，無法跟一般小朋友一起上課，但在十方啟能中心執行長魏振豐認為，唯有跟一般小朋友一起上課，這些慢飛天使才有機會獲得刺激，才能有所進步，因此在慢飛天使上小學時，協助家長向教育部爭取，讓孩子上一般班級，而十方提供融合教育資源服務團隊，有特教老師、社工師等人力陪同小朋友一同上學，讓校方放心，慢飛天使不會影響其他小朋友的上課。

魏振豐表示，十方啟能中心推動融合教育資源服務團隊進入校園，長達17年，共協助32位學生，十方共花費了6500多萬，後來教育部推行融合教育，讓十方啟能中心得以退出，全心在早療及職訓上。

今天的記者會，十方邀請傑出校友許育瑋及郭彥廷來參加，許育瑋的媽媽表示，小瑋3歲還不會講話，還要包尿布，進入十方之後，逐步會說話，也不必再包尿布。

小瑋在小六時開始學陶笛，雖然學的比一般人還慢，但是愈學愈好，9年前開始學電子琴，今年又學吹管，還拿到19縣市的街頭藝人證照，多次受邀到日本、韓國、越南等地表演。

另一位自閉兒郭彥廷，5歲才會講話，也是進入十方接受早療，也是經過融合教育成長的孩子，郭媽媽在小廷小時候要讓他學打鼓，但遭拒收，直到小六時，有一位鋼琴老師相當有愛心，願意教小廷，從此小廷浸潤在鋼琴的世界裡，彈得一手好琴，而且從國中開始便試著在餐廳駐點表演。

如今小廷不但今年從亞太創意科大畢業，還通過台中市的街頭藝人考試，仍固定在餐廳駐點演出，如今拿到街頭藝人證照，小廷可到戶外表演給更多人看。

十方花很多心力在慢飛天使療育，但一直都是文教基金會，無法獲得政府補助，讓十方面臨經費上的困境，目前正募款，要改為社福基金會，希望獲得政府的補助，幫助更多慢飛天使。

相關影音