09/21 各報重點新聞一覽

市場盛傳宏達電將宣布把手機部門賣給全球網路巨擘Google（谷歌），宏達電昨晚6時31分公告「因有重大訊息待公布」申請今日停牌。（記者黃耀徵攝）

2017-09-21 06:10

自由時報

傳HTC手機賣Google 宏達電今揭曉

產銷HTC手機品牌的上市公司宏達電，昨晚六時三十一分公告「因有重大訊息待公布」申請今日停牌；市場盛傳宏達電將宣布把手機部門賣給全球網路巨擘Google（谷歌），Google將獲得相關硬體工程資產，宏達電則保有HTC品牌，未來專注在虛擬實境（VR）產品Vive。

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黑道當街槍擊仇殺 釀1死5傷 發米義工 無辜喪命

新北市發生大白天當街開槍狙擊仇家的黑幫仇殺案，二十歲槍手陳致綸昨趁土城巡天府宮主林立昌舉辦愛心米發放活動，林的叔叔前立委林國慶也在場用手機直播活動時，從後貼近林立昌對準頭部開槍，林中六槍重傷，因陳攜雙槍狂射，另有發米義工、領米民眾中彈，共造成一死五傷，震驚黑白兩道；陳嫌開槍後自首，宣稱：「我總算替老大報仇了！」

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墨西哥7.1強震225死 5台僑受困

墨西哥中部地區十九日發生芮氏規模七．一強震，救難人員漏夜在水泥石塊堆中搜救，目前已知二二五人死亡，距離震央一百多公里的首都墨西哥市，四十四棟建築物在地震中轟然倒塌，災情最為慘重，一座中小學綜合學校校舍被震垮，已知至少二十六名師生罹難。

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蘋果日報

6台僑 生死不明 墨西哥7.1強震226死

墨西哥中部前天下午1時（台灣時間昨凌晨2時）驚傳規模7.1強震，數百棟建築物損毀、部分被夷為平地，死亡人數攀升至226人，多人受困、失聯。首都墨西哥市災情最慘，至少44棟建物倒塌，當中包括一所學校。這是兩周內墨西哥第二起強震，更恐怖的巧合是與32年前奪走約萬條人命的強震同月同日。當地台僑有5人受困、1人失聯，生死未卜。

殺手竄人群轟6槍 志工枉死

發愛心米竟慘遭槍擊！前立委林國慶姪子林立昌，在新北巿擔任一處宮廟宮主，昨中午在林國慶陪同下，率志工上街發放平安愛心米，一名槍手持雙槍擠進領米人群，朝林立昌連開六槍，造成六人受輕重傷，其中一名志工慘死槍下、林立昌命危。槍手行兇後立即到派出所投案，高喊：「我幫老大報仇了！」警方調查發現是黑道尋仇案，正嚴防雙方火併械鬥。

聯合報

空汙來襲 「紫爆」將持續三天

入秋最大規模的空汙來襲，這幾天許多縣市都出現空氣品質嚴重不良的紫色警報，環保署警告「對所有族群非常不健康」，部分縣市啟動巡查工廠、攔檢汽機車等機制，試圖減少空汙排放，也是今年實施空汙防制辦法以來，首度要求地方政府啟動二級預警措施。

不祥919 墨西哥強震增至225人死

墨西哥中部莫雷洛斯州當地時間十九日下午發生規模七點一的地震，已確認二百二十五人罹難，包括正在上課的中小學生。截稿前已監測到十一次餘震，最強的規模達四。

中國時報

東芝記憶體出售案 鴻海確定出局

東芝董事會20日正式公告決定將半導體子公司「東芝記憶體」出售給以美國投資公司貝恩（Bain Capital）為主的「美日韓聯盟」，售價為2兆日圓（約新台幣5,460億元），全案近日將簽約，預定2018年3月31日完成交易。鴻海集團董事長郭台銘之前喊出高價，隔空怒罵日本官員、公開撕報紙，反讓日本官方對郭台銘如此不禮貌行為，產生警戒心，最終確定出局。

邱豐光遭拔官 柯Ｐ怨被偷襲

台北市警察局長邱豐光被拔官，台北市長柯文哲竟是在30分鐘前才被告知，柯20日赴議會備詢，坦言被中央「偷襲」，更直言不被尊重。多名國民黨議員強烈表達不滿，要求柯「硬起來」，拒絕接受人事調動，但柯低調說，不會拒絕陳到任。