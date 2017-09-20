長照2.0擴大照顧 七股失智社區服務據點揭牌

七股失智社區服務點在樹林里活動中心揭牌啟用。（記者楊金城攝）

2017-09-20 13:20

〔記者楊金城／台南報導〕明天就是921國際失智症日，台南市七股失智社區服務據點上午在七股區樹林里活動中心揭牌啟用，充實社區照顧資源，促進社區長輩生活功能，並對疑有失智的長輩提供早期介入服務、轉介醫療方案，達到長照2.0延緩失智、積極預防照顧的目標。

衛福部調查，台灣65歲以上老人失智症盛行率為8%，失智症人口逐年攀升，目前逾26萬人，約每100人就有1人罹患失智症。而台南市65歲以上有23萬多人，高齡化對於失智、失能與失依年長者的照顧需求高。

台南市社會局照顧服務管理中心主任洪明婷說，長照2.0今年新增服務失智症族群的長照需求，落實社區照顧，台南市今年將成立13個失智社區服務據點，七股區是繼東區、龍崎區後第3個成立失智社區服務據點，永康（2個據點）、關廟、中西區、北門、玉井、山上、新市、安南區、北區等10據點將隨後成立，明年則完成全市37區成立失智社區服務據點。

七股失智社區服務據點設在七股區樹林里活動中心，由台南市立醫院派駐專業人員一週7天服務，台南市立醫院就承接設立七股、東區、龍崎區、關廟區等4據點。

院長蔡良敏說，失智照護需要透過教育、專業導入、資源運用，用深入社區的服務，提供失智長者長照服務。

據點會提供瑞智學堂課程，以認知訓練為主，有伸展筋骨健康操、老歌歡唱、金頭腦撲克牌、照顧者技能訓練、照顧者互助支持團體等。也提供安全看視服務，由照顧服務員到府或在社區陪伴失智長輩，減少他們面臨煮飯燒焦、出門走丟等狀況，並到家中關懷訪視，關心生活起居。

洪明婷說，失智社區服務據點是以「社區」為基礎的照護，讓有需要的失智患者及家屬能就近找到服務資源，透過參與社區活動延緩失智，也協助照顧者獲取新知識以及喘息服務。

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