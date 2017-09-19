岸巡運米的阿兵哥 竟是網壇詹家姊妹陪練員

2017-09-19 23:15

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕海巡署岸巡二總隊義務役士兵高煒勝平日負責基隆嶼物資運補任務，很多同袍不知道他竟是剛奪下美網女雙冠軍詹詠然與混雙亞軍詹皓晴的陪練員，還是台灣網壇極具潛力的明日之星。

台灣網球女將詹詠然與瑞士女將辛吉絲奪下今年美國網球公開賽女子雙打冠軍；詹詠然的妹妹詹皓晴也在美國網球公開賽贏得混合雙打亞軍。詹家姊妹美網奏捷，兩人的陪練員高煒勝也與有榮焉。

高煒勝陪兩姊妹練球10餘年，球技也非等閒之輩；前年網球年度積分僅次於台灣網球一哥盧彥勳、王宇佐、楊宗樺等名將，排名全國第六，是台灣網壇極具潛力的明日之星。

他去年12月入伍，暫別網壇，分發至海巡署岸巡二總隊服役，擔任車管任務，負責運送白米、油等物資到基隆嶼，相當低調，沒人知道他是個網球高手。

直到今年1月，新任二總隊巡防區召集人潘信吉接任後，慧眼獨具，發現高煒勝的網球專長，鼓勵他參加今年6月海巡盃網球錦標賽比賽。高煒勝也不負重望，一路過關斬將，拿下海巡署106年度網球盃錦標賽冠軍。

高煒勝說，他從小與詹皓晴一起打網球，一直打到國立體育大學，陪兩姊妹練球一練就是10多年。他指出，別看兩人在國際網壇發光發熱，兩姊妹從小在詹爸詹元良的訓練下苦練、苦練再苦練，才有今天的成果。他從詹家姊妹身上學到很多打球的技巧，未來也會繼續擔任兩人陪練員。

高煒勝還有一個月就要退伍了；他表示，他計畫先留在台灣當網球教練，盼發掘更多資質優異的選手，有機會也會參與更多國際賽事經驗，繼續為自己的網球生涯努力奮鬥。