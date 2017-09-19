UberTAXI是否合法？ 交通部將以2面向檢視

2017-09-19 17:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber今日宣布與2家計程車隊合作，將於10月中旬推出UberTAXI服務，對於該服務是否合法，交通部路政司簡任技正胡迪琦表示，還沒有看到真正合作模式前無法下定論，畢竟嘴巴講的與實際做的不一定相同。但未來將以兩大方向去看是否合法，第一是Uber與司機、乘客間是否有對價關係，還是真的就是做好資訊平台角色；第二，乘客在叫車時，是否充分揭露計程車隊、駕駛名字、車號等資訊，讓乘客可以知道自己叫的是計程車。

要派遣計程車，就必須要是計程車客運服務業，但如果做微電腦公司角色，為車隊開發及維運系統，跟車隊收取平台費，營運主體還是計程車隊的情況下，就沒有違法問題。至於如何認定，胡迪琦說當初交通部法規會有特別說明，只要有對價關係，即便媒合不收費，但跟司機換取車身廣告，同樣都是違法，這些都需要個案去認定；再來就是資訊是否充分讓消費者知道，發生事情時，消費者要能找到對口；若沒告知是叫計程車，消費者會認為是Uber提供車輛服務，就有違法疑慮。

對於今年初修正公路法，大幅提高非經許可經營汽車運輸業、計程車客運服務業罰鍰後，讓Uber停止媒合白牌車行為，並先後與租賃業、計程車隊合作，是否可說是交通部的勝利。胡迪琦笑著說，沒有什麼勝不勝問題，Uber一直衝撞台灣法令遭罰也不是辦法，總是要適應當地環境，保障消費者權益才是交通部的目標，所有作為都是為導正Uber走向合法。