北藝大延伸藝術新南向 辦關渡藝術節匯聚光芒

台北藝術大學10月將舉辦「關渡藝術節」，今年半數節目由亞太地區的藝術團隊演出，而開幕記者會上也由學生上演一段現代舞為活動暖場。（記者吳柏軒攝）

2017-09-18 17:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北藝術大學將在10月舉辦第24屆的「關渡藝術節」，今年主題「匯聚」象徵把世界各地的藝術動能齊聚並從台灣綻放，受邀藝術團隊半數來自亞太地區，北藝大校長陳愷璜指出，將以跨亞洲的藝術樞紐地位，讓台灣軟實力成領導。

陳愷璜表示，關渡藝術節並非校園活動，過去長期舉辦，如今慢慢搭接了關渡美術館、關渡電影節、關渡國際動畫節、關渡光藝術節及鬧熱關渡節等，活動不會只停留在校園，如電影節將後續到新北市及高雄市等巡迴。

今年藝術節的藝術總監王雲幼表示，藝術節雖設立在校園，但水準不僅指校園，今年主題為「匯聚（Rendezvous）」，將走入國際，使台灣與亞太聯繫，其中有一半節目來自亞太地區的藝術團體，同時內含展現傳統與現代交織。

參展團體中，有來自新加坡「新典現代舞蹈團」演出舞作《一念》；香港劇團「糊塗戲班」也改編上演真人溫馨故事《和媽媽中國漫遊》；印度桑圖爾琴演奏家及舞蹈家等也共同演繹《印度樂舞之夜》，除各國大師與團體外，國內藝術團隊如古琴藝術家吳宗漢弟子也舉辦大師紀念音樂會來感念。

陳愷璜說，北藝大約2000年起就定調要做亞太地區的藝術樞紐，如今新政府要推新南向，恰巧與學校耕耘多年的成果契合，如自己就身兼亞洲藝術院校聯盟（ALIA）理事長，和30多個跨亞洲地區國家的高教藝術交流，也相信台灣的軟實力走在前面，擔綱亞洲地區的領導角色持續發展。

北藝大關渡藝術節預計6日登場，展期到29日，將與北藝大創校35周年相呼應，預計呈現「亞洲藝術能量匯聚」、｢新生代藝術家綻放｣、「大師風采與國際傳承交流」等3大主軸。