這顆文旦柚超有愛 6萬8千元高價賣出

2017-09-16 20:09

〔記者葉冠妤／新北報導〕1顆要價6萬8千元的文旦柚，背後充滿愛的故事！

從民國98年認養新北市蘆洲重陽公園的台灣環保協會，在志工悉心照料下，公園的17株柚子樹年年結實累累，新北市議員李翁月娥今號召民眾，在重陽市民活動中心舉辦愛心認購會。

李翁月娥說，活動才還沒開始前，就已經有人用無名氏名義，出價3萬元認購，其中最大一筆由蘆洲A+烘焙坊董事長李佳陽以6萬8千元高價買下一顆文旦柚。

今年認購愛心柚共募得61萬7千多元，將用來作為三重、蘆洲區19所國小經濟弱勢學生的獎助學金。