妙禪被忌妒才挨轟！ 宋七力：若送給妙天就沒事

宗教團體「佛教如來宗」創辦人妙禪，因為收受信徒價值4000萬的2輛勞斯萊斯，遭他的師父妙天斥責違反戒律，不認同其收受名車的行為。（圖擷取自「佛教如來宗」官網）

2017-09-16 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕宗教團體「佛教如來宗」創辦人妙禪，因為收受信徒價值4000萬的2輛勞斯萊斯，遭他的師父妙天斥責違反戒律，不認同其收受名車的行為。創立「大日宗佛教協會」的本尊宋七力認為，名車是身外之物，只要信徒開心就好，他自己現在則開千萬的賓士車。

據《東森新聞》報導，宋七力表示，妙天說妙禪不適合收受信徒捐贈的名車，不是針對勞斯勞斯，可能是他們師徒間的瓜葛造成，「是針對人而說，不是針對勞斯萊斯而說。」宋七力說，名車是身外之物，完全不用在乎，只要自己和信徒開心就好，之所以妙禪接受信眾捐贈的勞斯萊斯會被外界砲轟，原因就是那些人在「忌妒」。宋七力還說，如果這輛勞斯萊斯是送給妙天，妙天就不會這樣說了。

報導提到，宋七力現在有一輛價值千萬的賓士S63代步，另外還有一輛BMW公務車，不過都是登記在信眾名下。宋七力說，其實開Toyota比較好，因為沒有人會注意，還可以隨便停、買菜。

信眾還提供他4、5處豪宅供他使用，宋七力指出，他的生活費都是由信眾隨喜捐贈，自稱現在非常低調，每天的生活費才1000元，稱外界對他的印象扭曲。宋七力說，他的21本存款簿都沒有錢，靠著教導信眾「分身」，才得到信眾捐贈食衣住行的金費。對於收過的最大的禮物，宋七力說是信徒的「向道心」，「真正向道心才可貴，不是禮物」。