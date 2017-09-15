高雄表演藝術團隊 進駐「小劇場」展現創作力

2017-09-15 21:11

〔記者張忠義／高雄報導〕新光三越高雄左營店首度舉辦『小劇場』，今天邀請高雄在地表演藝術團隊，包含國家殿堂級「臺灣豫劇團」、小朋友們最喜歡的「蘋果劇團」、結合肢體與劇場藝術概念的花式扯鈴及溜溜球─「虎劇團」、深耕高雄25年的「薪傳兒童劇團」，邀您一同來感受高雄在地表演藝術生命力。

除了將在假日帶來精采演出之外，更將各團最具盛名的劇碼，化為靜態展示！傳統與創新，場場都是好戲，新光三越小劇場今天起至十月一日在十樓國際活動展演中心開演。

「新光三越小劇場」邀請多元類型高雄在地的表演團隊，展出歷年劇團最知名的劇碼，透過劇中角色戲服、故事般劇碼介紹，以及歷年精彩演出片段，讓觀眾對不同型態的表演藝術有更深一層的認識，再次感受每場劇碼所帶來的感動。

每週都有精采動態表演，9/17（日）16:30~17:30蘋果劇團-《嬌滴滴與髒兮兮》環境保護兒童音樂劇，9/23（六）15:00~16:00薪傳兒童劇團-《【殼】不可以?》2017最新創作 海洋保護議題舞劇， 9/30（六）15:00~16:30臺灣豫劇團-《豫劇歡樂頌》多齣折子戲碼與戲曲行當身段示範，10/01（日）15:00~15:30虎劇團-《讓夢轉動Revolve our Dream》炫目花式扯鈴與溜溜球表演。