無人機擬註冊登記 修法盼本會期送立院

機場四周禁止施放有礙飛航安全的物體，民航局近期在圖資中加入明顯可供辨識的道路或建物，民眾對照相關位置，不再只是單調地圖，更能清楚判斷操作無人機或其他物體區域是否違規。（民航局提供）

2017-09-15 16:50

〔記者陳宜加／台北報導〕近年無人機蔚為風潮，交通部目前正著手修正民航法，針對無人機，擬規定無人機必須註冊登記，也將加入檢驗、人員測驗，以及活動區域限制、保險等規定。我國擬將參考歐盟、美國作法，規定250公克以上無人機須註冊登記。

未來活動400英尺以下交由地方政府管理，400英尺以上與機場四周則交由中央；若為公司行號、法人基於業務需求使用無人機，也須出示保險證明。目前修正草案已送行政院，希望本會期可送至立法院審查。

民航局指出，今年已發生4起案例，各地機場因無人機而被迫暫停航班起降，影響空中運輸。雖規定機場四周禁止施放有礙飛航安全的物體，去年底並建置相關圖資標示禁止施放範圍，但不少人反映辨識不易。

有鑑於此，民航局近期在圖資中加入明顯可供辨識的道路或建物，民眾對照相關位置，不再只是單調地圖，更能清楚判斷操作無人機或其他物體區域是否違規。這個月底將完成全台17座機場相關圖資建置。

以松山機場為例，自西北角的台北市洲美國小往東經東吳大學至內湖大湖路，洲美國小往南經厚德國小至中興橋，自大湖路往南經東湖國小至中華科大，自中興橋往東沿市民大道至中華科大均為禁止施放範圍。

此外，八里樂山療養院、基隆基金路、新北菁桐山區、桃園龜山萬壽路四處所圍成的矩形區域，施放高度則不得超過松山機場標高起算60公尺。

民航局副局長方志文表示，若違反規定，可依法處以30萬至150萬元罰鍰。根據民航局統計，103年迄今共已裁罰28件違規事件，其中有17件松山機場、4件台南機場，以及恆春、台中、花蓮、桃園、嘉義機場。